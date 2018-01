Cajvana. Un sofer a dat cu masina peste un politist

In cauza se efectueaza investigatii pentru identificarea conducatorului auto si a autoturismului.

Un sofer a dat cu masina peste un politist. Marti, un echipaj de politie din cadrul Politiei Orasului Cajvana, format din agent de politie Ciprian L. si un alt politist, a executat o actiune de control in trafic, pe DJ 179D, traseul Arbore-Cajvana. In jurul orei 19.00, Ciprian L. a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism de culoare inchisa, care circula din directia Arbore spre centrul orasului Cajvana. Conducatorul autoturismului respectiv nu a oprit acrosandu-l lateral pe agentul de politie cu partea din fata stanga a masinii. In urma accidentului politistul a fost accidentat la gamba stanga. In cauza se efectueaza investigatii pentru identificarea conducatorului auto si a autoturismului. S-a luat legatura cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti. In cauza se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de "vatamare din culpa" si "parasirea locului accidentului".