In urma accidentului doua persoane si-au pierdut viata si alte sase au fost ranite.

Calugarul pustnic care a ucis cu masina doi oameni a fost trimis in judecata. In urma accidentului produs de Florin Stefan, de 41 de ani, din comuna Ulma, au murit un tanar de 24 de ani si un barbat de 79 de ani. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a barbatului, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "ucidere din culpa" si "vatamare corporala din culpa". Tragicul accident a avut loc in data de 23 aprilie 2016, in jurul orei 19.00, pe raza localitatii Paltin, comuna Paltin. Barbatul in timp ce conducea autoturismul marca Toyota Hilux, a efectuat manevra de depasire, la revenirea pe sensul de mers, a pierdut controlul volanului si a acrosat autoturismul marca Renault Laguna, care circula din sens opus. In urma coliziunii a rezultat decesul celor doua persoane si ranirea altor sase.



Calugarul avea permis de conducere de doar sase luni de zile.



In urma probatoriului administrat in cauza s-a stabilit ca Florin Stefan, conducator al autoturismului Toyota Hilux, cu volan pe partea dreapta, circula, pe DJ 209G pe raza satului Paltin, comuna Brodina, pe directia comuna Ulma spre comuna Brodina pe DJ 209G. Potrivit anchetatorilor barbatul avea permis de conducere doar de sase luni de zile. In autoturism se aflau cinci persoane. In fata autoturismului condus de calugar circula un alt autoturism, neidentificat pana in prezent. In acelasi timp, S.C.F., conducator al autoturismului Renault inmatriculat BT, circula pe sensul opus, pe directia Brodina spre Ulma. In autoturism se mai aflau doi pasageri. Florin Stefan a ajuns din spatele autoturismul neindentificat si a incercat sa-l depaseasca. Dupa ce a facut depasirea barbatul a vrut sa revina pe banda lui de circulatie, dar manevra nu i-a reusit, a derapat, apoi a lovit, in partea stanga mijloc spate autoturismul Renault Laguna.





Anchetatorii au stabilit ca viteza autoturismului Renault Laguna, inainte de impact era de circa 31,5 km/h



In urma impactului, autoturismul Renault Laguna, a fost proiectat spre dreapta sensului de mers, cu rotire in sens invers acelor de ceasornic, cu circa 90 grade. Tot in urma impactului, autoturismul Toyota Hilux s-a rostogolit lateral de doua ori. In urma accidentului barbatul de 79 de ani, pasager in masina care circula regulamentar, a murit pe loc. Tanarul de 24 de ani, pasager in masina condusa de Florin Stefan, a decedat ulterior la spital. De asemenea, au suferit vatamari corporale ceilalti pasageri din ambele autoturisme. Anchetatorii au stabilit ca viteza autoturismului Renault Laguna, inainte de impact era de circa 31,5 km/h , iar viteza autoturismului Toyota Hilux, inainte de impact cat si in momentul impactului era de circa 79,1 km/h. Conducatorul autoturismului Renault Laguna, nu a avut cum sa evite accidentul. De asemenea, potrivit anchetatorilor, Florin Stefan nu a respectat legislatia privind circulatia rutiera si putea evita accidentul daca respecta aceste reguli.Viteza cu care ar fi trebuit sa circule barbatul pentru a putea evita impactul si a observa in timp util, faptul ca din sens opus venea un alt autovehicul, ar fi fost 50km/h. Intre autoturismul barbatului si autoturismul depasit nu a existat nici o coliziune atat in momentul premergator accidentului cat si ulterior acestuia. In urma accidentului soferul care circula regulamentar, a suferit leziuni traumatice care au necesitat 60-70 zile de ingrijiri medicale pentru vindecare iar leziunile traumatice i-au pus in primejdie viata. Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Radauti.