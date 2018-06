Camera Deputatilor a aprobat proiectul de lege al deputatului Alexandru Baisanu, cu privire la asistatii sociali. Cei care vor refuza un loc de munca, vor pierde ajutorul de la stat VIDEO

Asistatii sociali apti de munca vor ramane fara ajutoare de la stat! Baisanu spune ca este o mare victorie si le multumeste colegilor sai parlamentari.

Camera Deputatilor a aprobat astazi, cu majoritate de voturi, proiectul de lege initiat de liderul ALDE Suceava, deputatul Stefan Alexandru Baisanu, prin care persoanele asistate social isi vor pierde ajutoarele financiare daca refuza o singura data un loc de munca. Cu alte cuvinte, cei care acum incaseaza aiurea un ajutor din partea statului, desi sunt apti de munca, il vor pierde in viitor. Refuzul de munca, a explicat Baisanu, cel mai activ parlamentar sucevean, va fi constatat de catre primari, prin Directia de Asistenta Sociala din cadrul primariilor, dupa care va face un raport in urma caruia cei care refuza sa munceasca isi vor pierde ajutoarele financiare. persoanele care isi vor pierde ajutoarele din acest motiv nu vor putea sa depuna din nou un dosar de asistenta sociala decat dupa o perioada de un an.'Am pariat pe munca prin munca si am castigat! Legea propusa de mine, prin care asistatii sociali apti fizic si intelectual, ce refuza un loc de munca vor pierde ajutorul social, a fost votata! O mare victorie! Acum la sfarsit de drum imi aduc aminte ca anul trecut, cand am venit cu aceasta propunere, nimeni nu-mi acorda nicio sansa! Multumesc tuturor parlamentarilor de la toate formatiunile politice care au fost alaturi de mine in acest demers! Consider ca a venit momentul ca in Romania fiecare cetatean sa primeasca venituri in functie de munca pe care o depun. Evident, aceasta lege nu se refera la cei care sunt cu adevarat persoane cu nevoi speciale. Acestea trebuiesc ajutate. Iar ceilalti trebuie trimisi la munca pentru ca Romania are locuri de munca, dar nu mai are oameni care sa munceasca', ne-a declarant vicepresedintele ALDE. Acesta considera ca primarii care pana in prezent isi obtineau mandatele cu voturile celor care primeau ajutoare sociale ar trebui sa inceapa sa munceasca pentru dezvoltarea comunitatilor pe care le conduc. In cursul zilei de marti, dupa o serie de discutii cu ministrul muncii, Olguta Vasilescu, aceasta a propus un proiect foarte important, si anume oferirea a 500 de euro pe luna, pentru un angajat, societatilor care angajeaza astfel de persoane care ies din sistemul asistatilor social, a tinerilor si a celor care sunt in momentul de somaj. 'Urmeaza si un alt lucru care trebuie facut neaparat, si anume faptul ca actualul ministru al educatiei sa repuna pe tapet problema scolilor de meserii sau a fostelor scoli profesionale, care in momentul de fata sunt la pamant. Cred ca rolul actualului ministru al invatamantului este sa repare ceea ce au stricat altii inainte. Pentru ca daca vom avea meseriasi din aceste scoli profesionale vom avea si oameni capabili sa munceasca si unde sa munceasca', a mai precizat Alexandru Baisanu. La acest moment, a spus liderul ALDE Suceava, la nivel national, 270.000 de persoane primesc ajutoare sociale (vezi declaratii video Stefan Alexandru Baisanu)