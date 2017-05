Camin de batrani clandestin, depistat de politisti, in casa unor localnici din Sadova. Politistii au descins in imobil

In scimbul cazarii in caminul fara aviz, batranii isi cedau pensia insa cei bolnavi nu beneficiau de ingrijiri de specialitate.

Politistii au depistat un camin de batrani clandestin, in localitarea Sadova. Joi dimineata mascatii au descins acolo, la adresa de domiciliu a numitilor CASIAN DANA si CASIAN CATALIN. Imobilul vizat este compus din casa, cu curte si anexa. Casa este structurata pe trei nivele, respectiv parter, etaj si mansarda dispusa pe doua etaje, aceasta din urma nefiind amenajata si locuita. La parter si la etaj s-au identificat un numar de 11 camere de locuit cu bai proprii, bucatarie si doua spatii pentru servit masa, pe structira unei pensiuni. Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuata, s-a constatat ca in incinta sunt cazate un numar de 16 persoane, cu varste cuprinse intre 75 si 101 ani, o parte cu afectiuni medicale, sase din acestia imobilizati la pat. Acestora din urma li se administreaza tratamentul medical de catre personal necalificat, respectiv proprietarii imobilului. Celelalte persoane cazate urmeaza scheme de tratament medical, prescris de medicii de familie, o parte din ei administrandu-si singuri tratamentul iar celorlalti fiindu-le administrat de catre proprietarii imobilului. Din verificarile efectuate, a rezultat ca aceste persoane achita lunar in schimbul cazarii si mesei, sume cuprinse intre 1.000 si 1.300 lei, reprezentand pensiile batranilor. Intrucat s-a constatat ca pentru activitatile desfasurate nu exista autorizatii si avize care sa ateste functionarea legala, s-a solicitat prezenta reprezentantilor de la DSVSA Suceava, DSP Suceava, ITM Suceava si ISUJ Suceava, care au efectuat controale de specialitate, urmand sa ne fie inaintate rezultatele acestora si masurile dispuse in cauza. Cu ocazia perchezitiei domiciliare au fost identificate si ridicate procedural, doua laptopuri, o tableta, un memory stick, precum si mai multe documente originale si copii (acte de identitate, procuri, acte constituire firme, documente medicale, cupoane pensii, etc) precum si suma de 4.000 lei.In cauza cercetarile sunt continuate de catre lucratorii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala si exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati.