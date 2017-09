Camion lovit de un tren, la Veresti GALERIE FOTO

Accident feroviar, sambata dimineata. Un camion a fost lovit de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata, in apropierea Haltei CFR Bursuceni. Camionul, incarcat cu boltari, a fost lovit de un marfar. Din fericire, in urma impactului foarte puternic nimeni nu a fost ranit.Camionul insa a fost avariat. La fata locului au ajuns militarii Detasamentului de Pompieri Suceava pentru asigurarea masurilor PSI.Pompierii au intervenit si pentru a ridica boltarii imprastiati pe toata calea ferata, asta pentru a fi reluat de urgenta traficul feroviar in zona.