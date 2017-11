Peste 25 de politisti din cadrul Politiei Municipiului Vatra Dornei au actionat, in perioada 30 octombrie - 10 noiembrie, in zona unitatilor de invatamant pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si informarea acestora in vederea reducerii riscului infractional si victimal. Au fost desfasurate noua actiuni punctuale la care au participat politisti rutieri, politisti de ordine publica dar si din cadrul structurii de investigatii criminale. Beneficiari ai activitatilor au fost peste 600 de elevi. In cadrul actiunilor au fost aplicate si opt sanctiuni contraventionale pentru acte de tulburare a ordinii si linistii publice sau pentru nerespectarea legislatiei privind comercializarea de alcool si tutun catre minori. O initiativa deosebita pentru cresterea gradului de siguranta rutiera a elevilor a fost organizarea concursului "Abecedarul Rutier". Activitatea a fost organizata la Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, fiind prezentate filme educative si principalele reguli de deplasare pe drumurile publice.De asemenea au fost prelucrate normele elementare de conduita pe care trebuie sa le respecte elevii pe timpul anului de invatamant, alegerea locurilor de joaca si evitarea consumului de bauturi energizante sau alcoolice. A fost prezentata autospeciala marca WV Polo din dotarea Compartimentului Rutier. Concursul "Abecedarul Rutier" a constat in evaluarea cunostintelor pe teme rutiere.Pentru raspunsurile corecte oferite, elevilor scolii le-au fost inmanate de catre politistii din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei 32 diplome de merit.Totodata au fost organizate si activitati cu parintii, politistii atragand atentia inca o data ca sanctiunile aplicabile prevazute de O.U.G. 195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice nu sunt deloc neglijabile.Soferii care nu acorda prioritate pietonilor sunt pasibili de suspendarea dreptului de a conduce vehicule pe o perioada de 30 zile, riscand si o sanctiune contraventionala de 4-5 puncte amenda(punctul amenda are o valoare de 145 lei). De asemenea, pietonii care nu traverseaza strada regulamentar se expun unei sanctiuni contraventionale de 2-3 puncte amenda. "In aceste conditii politistii reamintesc pietonilor sa nu traverseze drumurile publice decat prin locurile marcate sau semnalizate cu indicatoare, respectiv trecere de pietoni sau semafor. Traversarea se face perpendicular pe axul drumului, dupa o asigurare temeinica in ambele parti. In lipsa indicatoarelor rutiere(trecere de pietoni sau semafor), chiar daca in anumite locuri traversarea este permisa, pietonii nu au prioritate! Strada nu se trece in fuga iar dupa coborarea din mijloacele de transport in comun, traversarea este recomandata numai dupa plecarea acestora din statie si nu se face prin fata sau spatele unor vehicule parcate pe strada. Circulatia pietonala se face doar pe trotuare sau, in lipsa acestora, pe poteci laterale sau cat mai aproape de marginea stanga a drumului. Iar soferii sunt sfatuiti sa acorde atentie sporita si sa reduca viteza in apropierea trecerilor de pietoni", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.



Sfaturi de la politisti pentru parinti:

-Nu lasati copiii nesupravegheati in timpul folosirii locurilor de joaca, arterelor rutiere sau mijloacelor de transport in comun;

-Cele mai sigure locuri de joaca sunt cele pe unde nu circula masini, respectiv terenurile de sport, parcurile, curtea casei, a scolii si a gradinitei;

-In toate imprejurarile, stimati parinti, respectati regulile de circulatie pentru a fi un exemplu pozitiv pentru cei mici!