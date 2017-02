Campanie de colectare a deseurilor electrice si electronice, la Falticeni

Primaria Municipiului Falticeni si operatorul local de salubritate organizeaza vineri, 24 februarie, o campanie de colectare a deseurilor electrice si electronice. Astfel, falticenenii care vor sa renunte la aparatele casnice scoase din uz(frigider, masina de spalat, televizor, computer, telefon mobil, radio-casetofon, camera video, cuptor cu microunde, etc.) le pot depozita, in ziua de 24 februarie, in punctele de colectare a deseurilor menajere. Populatia care locuieste la case le poate scoate in fata casei. Pentru deseurile voluminoase sau grele(frigider, aragaz, masina de spalat etc.), organizatorii pun la dispozitia cetatenilor urmatoarele numere de telefon: 0230.541.319 sau 0742.200.029, pentru a solicita preluarea gratuita, direct de la domiciliu. Prin aceasta campanie, Primaria municipiului Falticeni si operatorul de salubritate ofera cetatenilor ocazia de a se debarasa in mod responsabil de aparatura electrica si electronica uzata.