Campanie de depistare a cancerului de col uterin in mediul rural

Luna viitoare, se va desfasura o campanie de screening in mediul rural pentru depistarea activa precoce a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii Babes Papanicolau la populatia feminina eligibila.

"Institutul Regional Oncologic Iasi, prin unitatile mobile cu care a fost dotat de Ministerul Sanatatii si specialistii de care dispune, vine in sprijinul retelelor de screening organizate in judetul nostru. Autospecialele pentru depistarea cancerului de col uterin, complet utilate si dotate se vor deplasa in comunitatile rurale. Testarea este gratuita, nedureroasa, recoltarea fiind efectuata in conditii de sterilitate, de catre medici specialisti implicati in derularea programului", a precizat dr.Liliana Gradinariu, director executiv DSP Suceava. Programul national de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii Babes-Papanicolau la populatia feminina eligibila in regim de screening se deruleaza din anul 2012, cu scopul reducerii incidentei formelor invazive ale cancerului de col uterin si mortalitatii specifice prin cancer de col uterin. Se estimeaza ca, datorita testarilor realizate prin acest program, 49% din totalul cazurilor posibile au fost prevenite.

Beneficiare ale programului sunt femeile cu varste cuprinse intre 25 si 64 ani, indiferent daca sunt sau nu asigurate. Acestea pot accesa programul in mod gratuit o data la 5 ani, daca indeplinesc urmatoarele conditii: nu au diagnostic confirmat de cancer de col uterin, nu prezinta simptome clinice si nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

Informatii suplimentare despre derularea acestei campanii puteti afla de la Directia de Sanatate Publica Judeteana Suceava, compartimentul de Evaluare si promovare a sanatatii, persoana de contact, asistent medical Zica Aga, tel. 0744194085.