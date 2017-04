Campanie de sterilizare gratuita pentru cainii cu si fara stapan, la Falticeni

Primaria Municipiului Falticeni informeaza populatia ca, in perioada 1-13 mai, in Falticeni se va derula o campanie de sterilizare gratuita pentru cainii cu si fara stapan. Campania de sterilizare este organizata de Asociatia de protectie a animalelor PROANIMA -Suceava, in cadrul Proiectului de Nord PRO Castrare. Centrul de sterilizare va functiona in incinta fostei gradinite din Soldanesti, strada Armatei nr. 17. Relatii si programari la numarul de telefon 0744.223.000.Proprietarii de caini vor beneficia de sterilizarea, microciparea, vaccinarea antirabica si inregistrarea cainilor in Registrul de Evidenta al Cainilor cu Stapan (RECS).Sterilizarea este gratuita, iar taxa de microcipare si inregistrare este de 20 de lei. Pentru inregistrarea obligatorie a cainilor, proprietarii trebuie sa prezinte un act de identitate valabil(plus o copie xerox).Echipa de medici recomanda ca animalutele sa nu fie hranite cu 12 ore inainte de interventia chirurgicala. Proprietarii vor supraveghea la domiciliu recuperarea postoperatorie a patrupedelor. Transportul cainilor nu este asigurat. Cainii fara stapan vor fi sterilizati, identificati prin crotal si/sau tatuaj si vor fi returnati in locul de unde au fost ridicati. Pentru o mai buna desfasurare a campaniei si pentru a reduce la maxim stresul cainilor, persoanele care hranesc si ingrijesc caini fara stapan sunt rugate sa se implice si sa sprijine organizatorii campaniei, fie aducandu-i personal la sterilizat, fie participand la capturarea si transportul acestora. Si in acest caz, nu se vor hrani cateii cu 12 ore inainte de sterilizare.