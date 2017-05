Campionul sucevean Ghita Ignat l-a descoperit pe Dumnezeu in inchisoare. Acum predica si canta imnuri religioase VIDEO

Campionul are un blog intitulat "Lupta cea buna", unde isi impartaseste credinta si regretele pentru faptele din trecut. El se afla incarcerat la Penitenciarul Botosani dupa ce impreuna cu alti indivizi a clonat carduri bancare, pe care mai apoi reteaua le-a golit de bani.

Ghita Ignat, alias Ursul Carpatin, campionul de lupte grele sucevean condamnat la inchisoare pentru clonare de carduri, a iesit duminica pentru cateva ore din penitenciar pentru a participa la o ceremonie religioasa, la biserica penticostala Emanuel Suceava din cartierul Burdujeni.Ghita Ignat l-a descoperit pe Dumnezeu in inchisoare, dovada stand chiar marturisirile sale de pe blogul personal, iar acum isi regreta pacatele si greselile. Aici apar si cateva filmari in care campionul este surprins cantand, impreuna cu alti credinciosi, cantece religioase si aducand slava lui Dumnezeu si lui Isus Hristos. Despre ceremonia de duminica, pe blog se scrie ca "a fost un program deosebit, pentru ca in cadrul acestei partasii 34 de persoane au incheiat legamant cu Dumnezeu in apa botezului, potrivi invataturii Sfintei Scripturi". Ghita Ignat a avut un mesaj biblic catre cei prezenti, predica sa fiind, de asemenea, filmata. Acesta povesteste cum oamenii care ajung in penitenciar il descopera pe Dumnezeu. Fara familie, prieteni, fara alte preocupari, intre patru pereti, omul ramane numai cu Dumnezeu, explica Ursul Carpatin, iar crucea este singurul lui drum spre casa.Oamenii realizeaza astfel ca singurul care ii poate despovara de greseala si de pacat, singurul care le poate da iertare este Isus Hristos.