Campulung Moldovenesc. Politisti injurati de un sofer beat care a provocat un accident rutier

Barbatul de 39 de ani, din Campulung Moldovenesc, avea o alcoolemie de 1,00 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Politisti injurati de un sofer beat care a provocat un accident rutier. Vineri, in jurul orei 16.30, un barbat de 39 ani, din C-lung Moldovenesc, in timp ce conducea autoturismul pe strada Randunicii din municipiul Campulung Moldovenesc, la intersectia cu strada Calea Bucovinei, a acrosat autoturismul, condus de catre un barbat din comuna Pojorata, provocand pagube materiale, dupa care si-a continuat deplasarea spre domiciliu. Echipajul de politie l-a identificat pe sofer la domiciliul sau. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 1,00 mg/l alcool pur in aerul expirat.

In momentul in care i s-a solicitat sa se deplaseze la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc in vederea recoltarii probelor biologice, barbatul a inceput sa-i injure pe politisti.

Acesta a fost incatusat si condus la spital, unde a refuzat sa ii fie prelevate mostre biologice de sange. Soferul s-a ales cu dosar penal.