Individul se afla in arest preventiv.

Campulungean trimis in judecata pentru ca l-a batut pe fratele unui politist. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Vasile Lucan, din municipiul Campulung Moldovenesc, pentru savarsirea infractiunilor de ultraj. Potrivit procurorilor, in seara zilei de 2 februarie, in jurul orelor 18.00, barbatul a exercitat acte de agresiune fizica asupra unui barbat in scop de razbunare pentru ca fratele acesteia, C.D., ofiter de politie a instrumentat mai multe dosare penale in urma carora inculpatul a fost condamnat. Agresorul l-a lovit pe barbat cu pumnul in zona fetei, agresiune care i-a cauzat persoanei vatamate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un numar de 11-12 zile de ingrijiri medicale.