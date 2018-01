Campulungeanca medaliata in teatrul de operatii Afganistan FOTO

Campulungeanca medaliata in teatrul de operatii Afganistan. In cadrul unei ceremonii desfasurate la facilitatea medicala ROL III din Baza Militara Kandahar, au fost decorati militari cu atributii medicale din cadrul coalitiei care au facut dovada profesionalismului pe timpul executarii misiunilor. Printre acestia s-a aflat si plutonierul Marcela Corina Mihai, din cadrul Elementului National de Sprijin, care a fost recompensata cu "NAVY AND MARINE CORPS ACHIEVEMENT MEDAL" pentru modul exemplar in care si-a desfasurat activitatea in calitate de persoana de legatura intre structurile romanesti si unitatea medicala ROL III.