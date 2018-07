Cantaretul Micolov, condus pe ultimul drum de prieteni si cunoscuti VIDEO

Aproape 200 de oameni au participat la slujba de inmormantare de la Biserica Mirauti. Consiliul Judetean Suceava si Primaria Suceava au trimis reprezentanti si coroane de flori. Au lipsit insa vedetele, oameni cu care Micolov a urcat pe aceeasi scena. Artistii suceveni au venit insa pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Cantaretul Ilie Micolov a fost condus marti pe ultimul drum de prieteni si cunoscuti, aproape 200 de persoane participand la inmormantare. Artistul a fost inmormantat in cimitirul Pacea, alaturi de mama sa. Fosti colegi de scena celebri nu au venit de la Bucuresti pentru a participa la ceremonie, asa cum s-au asteptat apropiatii cantautorului, insa artisti suceveni cu care a cantat in tinerete au venit sa il conduca pe ultimul drum. De inmormantare s-au ocupat prieteni apropiati ai artistului dar si verisoara care l-a ingrijit pana in ultima clipa si in casa careia a murit, la Oglinzi, in judetul Neamt. Sotia cantaretului a venit din Germania pentru a participa la inmormantare, in timp ce fiica sa nu a ajuns din cauza ca este insarcinata cu al doilea copil. De alftel, apropiatii au povestit ca cea mai mare durere a artistului a fost in ultimii ani faptul ca sotia si fiica lui s-au indepartat foarte mult de el. Artistul nu a avut ocazia nici macar sa isi cunoasca nepotelul. Potrivit apropiatilor, cu o zi inainte de a muri artistul si-a sarbatorit onomastica si a petrecut impreuna cu prietenii dragi, desi starea sa nu era foarte buna. Povestea cu lacrimi in ochi de Suceava si de Bucovina, un loc sfant pentru el, dar si de spectacolele din tinerete. Erau aminitirile care il mai incalzeau si ii mai dadeau sperante in ultimii ani de suferinta. Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache si consilierul presedintelui CJ Suceava, Neculai Barba, au participat la slujba de inmormantare si au depus coroane de flori din partea celor doua institutii, in semn de apreciere pentru suceveanul devenit celebru dupa ce a compus celebra piesa "Dragoste la prima vedere". Cunoscutii nu au avut de spus despre Micolov decat cuvinte de lauda, acesta fiind un om extrem de apreciat si un artist valoros. Toata viata a fost caracterizat prin modestie, spun apropiatii, care si-ar fi dorit ca Ilie Micolov sa fi fost apreciat mai mult in domeniul artistic in ultimii ani. Din pacate, au fost colegi de scena care l-au uitat si care nici macar nu ii mai raspundeau la telefon in ultima vreme. A fost insa ingrijit si ajutat de prietenii adevarati, pana in ultima clipa. Un artist nascut si nu facut, cum spunea cineva in timp de mergea prin ploaie, in cortegiu, in spatele cantarelului! De remarcat prezenta slaba a reprezentantilor mass mediei sucevene si ca televiziunile nationale nu s-au batut in transmisiuni live si debate-uri pe acest subiect, asa cum s-a intamplat in cazul altor inmormantari, de manelisti, tigani care blocau cai de acces sau vedete de carton, Romania TV fiind singurul post national care a facut transmisiuni din ora in ora de la slujba de inmormantare si care a mediatizat subiectul. Drum lin printre stele, maestre, noi vom fredona mereu melodia care te-a facut celebru!