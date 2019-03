Captura de 84 de kilograme de heroina, la granita cu Ucraina VIDEO

Captura impresionanta de droguri de mare risc, la granita cu Ucraina. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sighetu Marmatiei au depistat doi cetateni olandezi, un barbat si o femeie, care au introdus ilegal in tara, din Ucraina, peste 84 de kg de heroina. Marti dimineata, la P.T.F. Sighetu Marmatiei, jud. Maramures, s-au prezentat pentru a intra in tara, calatorind cu un autoturism marca Renault Sport GT, inmatriculat in Germania, doi cetateni olandezi, o femeie si un barbat, in varsta de 29, respectiv 44 de ani. Actionand in baza analizei de risc politistii de frontiera au efectuat un control amanuntit asupra mijlocului de transport si al bagajelor. Astfel, in podeaua autoturismului a fost descoperit un spatiu special amenajat, in care erau ascunse 167 de pachete, ce contineau o substanta de culoare maronie-galbuie, presupusa a fi din categoria drogurilor de mare risc. Intreaga cantitate de substanta, in greutate totala de 84,3 kg, a fost ridicata de catre politistii de frontiera si trimisa spre analiza la laboratorul de specialitate, iar in urma expertizei s-a stabilit faptul ca substanta este heroina.In cauza, cercetarile sunt continuate de catre D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Maramures cu sprijinul lucratorilor din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures si S.C.C.O. Maramures, sub aspectul savarsirii infractiunilor de introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul de droguri de mare risc, fara drept si cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea de droguri de mare risc pentru consum propriu. Maramures, au fost emise ordonante de retinere pentru 24 de ore pe numele celor doua persoane.