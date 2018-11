Captura impresionanta, la Vama Siret. Circa un milion de pachete de tigari, in doua autotrenuri VIDEO

Trei cetateni polonezi au incercat sa introduca tigarile in Romania.Tigarile erau ascunse ascunse in colete cu rigips si vata minerala. Aceasta este cea mai mare captura de tigari din ultimii 10 ani.

Captura impresionanta de tigari, la granita cu Ucraina. Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Siret au descoperit, in urma inventarierii baxurilor cu tigari din doua automarfare confiscate, aproximativ 1.000.000 de pachete cu tigari pe care trei cetateni polonezi au incercat sa le introduca ilegal in tara. Tigarile erau ascunse ascunse in colete cu rigips si vata minerala. Soferii mijloacelor de transport au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentati in fata instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.Totul a iesit la iveala dupa ce in data de 21 noiembrie a.c. politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au efectuat un control amanuntit asupra a doua automarfare incarcate cu rigips si vata minerala, in care se aflau trei cetateni polonezi. In urma controlului a fost descoperita o cantitate mare de tigari. Dupa inventarierea tigarilor s-a constatat ca in cele doua autovehicule era ascunsa, in placile de rigips si vata minerala, cantitatea totala de 941.027 de pachete cu tigari (476.117 pachete in primul autocamion si 464.910 pachete in cel de-al doilea), diferite marci, in valoare de 903.386 lei. Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii de catre politistii de frontiera, iar cele doua autovehicule au fost indisponibilizate la sediul Sectorului Politiei de Frontiera pana finalizarea cercetarilor. Cei trei cetateni polonezi, soferii automarfarelor, sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, pe numele lor fiind emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentati in fata judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Radauti cu propunere de arestare preventiva.