Capu Campului. Barbat gasit spanzurat chiar de mama sa

Un barbat de 37 de ani din Capu Campului a fost gasit spanzurat chiar de mama sa. Potrivit rudelor, sambata, acesta a consumat bauturi alcoolice si in jurul orei 17.00 le-a spus parintilor ca pleca sa se spunzure, luand dintr-o anexa a locuintei o ata de balot. Dupa aproximativ jumatate de ora, mama acestuia vazand ca fiul ei nu se intoarce acasa a plecat sa-l caute. Aceasta l-a gasit pe barbat spanzurat de un copac, in locul numit "Cocioaia", de pe varianta satului Capu Campului. Femeia avand asupra ei un cutit a taiat ata din jurul gatului fiului ei, apoi a plecat la domiciliu, unde si-a anuntat sotul si alte rude de cele intamplate. La fata locului a ajuns un echipaj de ambulanta care a constatat decesul barbatului. Trupul neinsufletit al acestuia a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei. Rudele au declarat ca barbatul a amenintat de mai multe ori in trecut ca se va sinucide.