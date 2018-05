Capu Campului. Un incendiu puternic a distrus doua anexe

In urma incendiului au ars adapostul de animale si o sura, opt tone fan, 90 baloti de lucerna, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 50.000 lei.

Un incendiu puternic a distrus doua anexe dintr-o gospodarie din comuna Capu Campului. Joi, in jurul orei 18.00, proprietara gospodariei in timp ce se afla la domiciliu a observat ca la sura a izbucnit un incendiu. Aceasta a sunat la 112. La fata locului au ajuns militarii Garzii de Interventie Gura Humorului, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta Capu Campului si Cornu Luncii, cu cinci autospeciale cu apa si spuma si o ambulanta SMURD B2. La sosirea echipajelor, ardeau doua anexe gospodaresti, constructii corp comun, cu pericol de propagare a flacarilor la casa de locuit. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o ora. Au ars un adapost de animale si o sura pe o suprafata de aproximativ 100 de metri patrati, circa opt tone de fan, 90 de baloti de lucerna si altele. S-au degradat aproximativ zecemetri patrati dintr-un perete exterior al casei, valoarea totala a prejudiciului fiind de 50.000 lei. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un motor(electric) lasat sub tensiune. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit, cu bunurile aferente.