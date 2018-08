Capu Codrului. Un sofer a adormit la volan si a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate

Accident rutier pe raza localitatii Capu Codrului, comuna Paltinoasa, duminica dimineata. Un barbat de 60 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, in timp ce conducea autoturismul marca Opel Vectra, pe DN 2E, avand directia de deplasare Falticeni catre Gura Humorului, a adormit la volan, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune frontala cu un stalp de sustinere a retelei electrice. In urma impactului a rezultat ranirea barbatului. Acesta a fost transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului, dupa care a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.