Carambol cu patru masini, la Bunesti, din cauza unui sofer grabit VIDEO

Carambol cu patru masini, pe DE 85, la Bunesti, marti dimineata, dupa ce un sofer grabit a intrat in depasire pe linia continua. Un tanar a oprit masina semnalizand stanga pentru a intra pe un drum secundar iar in spate lui s-a format o coloana de masini. Soferul unui SUV a intrat insa in depasirea coloanei iar la un moment dat a acrosat o alta masina, dupa care a rulat pana a ajuns in fata autoturismului oprit pentru a vira. In urma impactului violent, masina initial lovita a fost proiectata in autoturismul din fata si a rezultat o coliziune in lant. Doua din masini au fost grav avariate. In urma carambolului o singura persoana a fost ranita si a necesitat transportul la Spitalul Judetean Suceava. Circulatia in zona s-a derulat cu dificultate, pe un singur fir, minute in sir in urma carambolului. Politistii cerceteaza acum incidentul pentru a stabili circumstantele exacte ale producerii acestuia.