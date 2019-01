Carambol cu trei autovehicule la Ilisesti. O persoana a fost ranita

Carambol cu trei autovehicule pe DN 17, pe raza localitatii Ilisesti, miercuri dupa-amiaza. In timp ce conducea autotractorul cu cisterna, un barbat de 53 de ani, de nationalitate polona, nu a pastrat distanta regulamentara in mers, moment in care, a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus de un localnic de 40 de ani, care se deplasa in fata sa si pe care l-a proiectat in autoturismul condus de un barbat de 39 de ani, din municipiul Suceava. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a conducatorul auto de 40 de ani.

Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.