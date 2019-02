Carambol cu trei masini in Salcea. O persoana a fost ranita FOTO

Unul dintre soferi a parasit locul accidentul fara incuviintarea politiei.

Carambol cu trei masini pe DN 29, pe raza orasului Salcea, luni dupa amiaza. O persoana a fost ranita si a fost transportata la spital. In timp ce conducea autoturismul, un barbat de 28 de ani, din judetul Botosani, nu a pastrat distanta regulamentara fata de autoturismul condus in fata sa de un tanar de 22 de ani, din Republica Moldova, intrand in coliziune fata-spate cu acesta, care a fost proiectat in alt autovehicul oprit in fata sa si al carui conducator auto a parasit locul accidentului.

In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto de 28 de ani care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

Cei doi conducatori auto identificati la fata locului au fost testati de politisti cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei", cercetarile fiind continuate de politisti pentru identificarea conducatorului auto care a plecat de la fata locului.