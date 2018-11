Carambol cu trei masini, la Cumparatura. Un copil si trei adulti au fost raniti VIDEO

Din primele informatii, un sofer care venea dinspre Bosanci, pe drumul lateral, nu a acordat prioritate de trecere unei masini cu numere de Iasi care circula pe DE 85 regulamentar.

Accident rutier grav, la intersectia dintre Cumparatura si Bosanci, duminica seara, in jurul orei 18.00. Trei masini s-au ciocnit in trafic, una dintre ele plonjand in sant. Traficul in zona a fost blocat mai bine de o ora. In urma accidentului patru persoane au fost ranite, trei adulti si un copil mic, doi dintre raniti fiind in stare mai grava. Cei patru au fost transportati de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. La fata locului au intervenit echipaje SMURD, de la Ambulanta si politistii. Masinile au fost grav avariate, bucati de caroserii fiind imprastiate pe sosea.Din primele informatii, un sofer care venea dinspre Bosanci, pe drumul lateral, nu a acordat prioritate de trecere unei masini cu numere de Iasi care circula pe DE 85 regulamentar. In urma impactului masina lovita in plin a ricosat intr-un alt autoturism. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul.