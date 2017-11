Tinerii interesati pot depune cererile de inscriere la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava pana la data de 5 decembrie.

Caravana Jandarmeriei "Vino in echipa noastra" a ajuns joi in Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei. Jandarmeria Romana a demarat o campanie nationala de recrutare a tinerilor in contextul organizarii concursurilor de ocupare a celor 700 de locuri repartizate institutiei la scolile militare de subofiteri in sesiunea ianuarie 2018, dintre care 350 de locuri in cadrul Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani, judetul Valcea si 350 de locuri in cadrul Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" Falticeni, judetul Suceava. In cadrul campaniei, o autospeciala a institutiei, inscriptionata cu mesajul "Vino in echipa noastra!", va poposi, timp de opt zile, in mai multe orase din tara si va prezenta celor interesati oferta educationala Jandarmeriei Romane. Joi, jandarmii suceveni au insotit autospeciala in municipiile Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei, unde au impartit pliante si au prezentat conditiile de participare la concursurile de admitere in scolile de subofiteri jandarmi. Tinerii interesati pot depune cererile de inscriere la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava pana la data de 5 decembrie.Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava, cu sediul in municipiul Suceava, strada Traian Vuia nr.7 bis, tel. 0230/522998 interior 24535 sau prin consultarea site-ului unitatii: www.jandarmeriasuceava.ro.