Caravana Marii Uniri timp de doua zile la Suceava

Institutia Prefectului - judetul Suceava sprijina Centrul National de Cultura a Romilor - Romano Kher- si Secretariatul General al Guvernului in organizarea actiunilor proiectului cultural "Caravana Marii Uniri", care se vor desfasura in zilele de 8 si 9 noiembrie, in municipiul Suceava.

Astfel, vor avea loc activitati culturale pe tema "cunoasterii si intelegerii diversitatii culturale, a promovarii educatiei interculturale si combaterii stereotipurilor si prejudecatilor referitoare la minoritatile din Romania", cu participarea autoritatilor locale si a oamenilor de cultura.

Potrivit programului anuntat de organizatorii caravanei, joi, 8 noiembrie, la ora 12, in sala "Bucovina" din Palatul Administrativ, se va desfasura conferinta "Contributia minoritatilor nationale la dezvoltarea Romaniei - Trecut. Prezent. Viitor", dupa care va fi prezentata o expozitie cu obiecte mestesugaresti, port traditional si pictura

In aceeasi zi, de la ora 18,30, in Sala Auditorium "Joseph Schmidt" a Casei de Cultura a Studentilor Suceava va avea loc un program artistic prezentat de ansambluri ale minoritatii rome si minoritatilor reprezentative regiunii Bucovina (Ansamblul Cervona Kalena din Negostina si Ansamblul de cantece si dansuri ale muntenilor polonezi "Solonczanka").

Va urma un concert extraordinar sustinut de Ansamblul Romano Kher, cu invitatul special Emy Dragoi, la acordeon.

Vineri, 9 noiembrie, de la ora 18,30, la Auditorium "Joseph Schmidt" va avea loc spectacolul de teatru "Cerere in casatorie/ "Mangipe prandemasqe", de A.P. Cehov, in regia lui Sorin Sandu.