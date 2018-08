Carlibaba. Cinci victime, dupa ce un autoturism s-a rasturnat intr-o rapa

Accident cu cinci victime, dupa ce un autoturism s-a rasturnat intr-o rapa. Evenimentul rutier a avut loc duminica dupa amiaza, pe DN 18, in afara localitatii Carlibaba. Un barbat de 57 de ani, din comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, in timp ce conducea autoturismul marca VW, pe fondul vitezei excesive, dupa o curba la dreapta, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a rasturnat in partea dreapta a carosabilului, la o diferenta de nivel de aproximativ patru metri. Din accident a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto, precum si a patru persoane, cu varste cuprinse intre 22 si 54 de ani, pasageri in autoturism. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange, in vederea determinarii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".