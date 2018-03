Carrefour lanseaza Gurmandio in Suceava, prima aplicatie pentru comenzi de mancare dezvoltata de un retailer in Romania

Platforma ofera utilizatorilor o varietate mare de preparate, atat din sectiunea de gastronomie a Carrefour, cat si de la restaurantele locale, livrare gratuita si multiple metode de plata(cash, card, tichete de masa).

Carrefour Romania, lider in inovatie si tehnologie in retail, lanseaza, in premiera in Suceava, Gurmandio, prima aplicatie mobila prin care utilizatorii isi pot comanda, simplu si rapid, preparatele preferate. In prezent, in aplicatie, este listata zona de gastronomie a hipermarketului Carrefour din oras, cu propuneri proaspete si sanatoase, realizate zilnic de specialistii retailerului, dupa retete traditionale romanesti si internationale, alaturi de unele dintre cele mai importante restaurante locale, urmand ca, in perioada urmatoare, oferta sa fie completata cu noi optiuni. Aplicatia Gurmandio este disponibila in App Store, Google Play si pe website-ul www.gurmandio.ro, si poate fi accesata si din Iasi, Botosani, Piatra-Neamt, Galati si Targu Jiu, avand oferte diferite in functie de fiecare oras.

Prima de acest tip dezvoltata in Romania de un retailer de food, aplicatia le ofera sucevenilor acces nelimitat la o larga varietate de restaurante locale, livrare gratuita si rapida la orice comanda, dar si posibilitatea de a achita preparatele alese cash la livrare, cu cardul sau cu tichete de masa, cele din urma fiind valabile doar pentru comenzile din zona de gastronomie a hipermarketului Carrefour.

In prezent, utilizatorii din Suceava pot comanda, prin aplicatia Gurmandio, mancare de la restaurantul Carrefour Suceava, restaurantul Oscar Wilde, Pensiunea SantaFe si de la Bacania Boiereasca, urmand ca in perioada urmatoare oferta sa fie completata cu noi optiuni. "Prin Gurmandio ne dorim sa le oferim locuitorilor din Suceava cea mai rapida si moderna aplicatie prin care isi pot comanda, acasa sau la birou, preparatele preferate, direct de la restaurantele din orasul lor. De asemenea, Gurmandio contribuie la construirea unei comunitati locale puternice prin simplul fapt ca aduce mai aproape clientii finali de business-urile din zona. Clientii beneficiaza rapid de produsele dorite, iar proprietarii restaurantelor, de o audienta semnificativa. Este singura aplicatie dezvoltata de un retailer in Romania si sunt convins ca aceasta premiera va avea succesul pe care il merita", spune Catalin Samara, Director Marketing, Digitalizare si IT Carrefour Romania.

Aplicatia Gurmandio este disponibila in App Store si Google Play, dar si pe website-ul www.gurmandio.ro, si este customizata in functie de orasul din care provine utilizatorul, listand restaurantele din zona respectiva.

Printre avantajele si optiunile aplicatiei Gurmandio se regasesc:

Varietate mare de preparate;

Livrare gratuita;

Multiple modalitati de plata – cash, card, tichete de masa;

Simplitate in utilizare;

Memorarea si posibilitatea de repetare a comenzilor;

Comenzi favorite;

Conectarea in aplicatie prin contul de Facebook sau Google;

Posibilitatea de a urmari in timp real comanda plasata.

Lansarea aplicatiei Gurmandio consolideaza pozitia Carrefour Romania, ca lider in inovatie si tehnologie in retail, si se alatura celorlalte linii de business, online si offline, care imbunatatesc experienta utilizatorilor si sustin comunitatile in care retailerul activeaza.