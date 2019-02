Caruta lovita de o masina la Boroaia. Carutasul si soferul erau beti

Caruta lovita de o masina pe DN 15 C, din localitatea Boroaia. I.P.J. Suceava a fost sesizat, luni, in jurul orei 18.00, despre faptul ca a avut loc o tamponare intre atelajul hipo condus de un localnic de 68 de ani si autoturismul condus de un barbat tot de 68 de ani, din aceeasi localitate.

Intrucat emanau halena alcoolica, cei doi conducatori de vehicule au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul carutasului si de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul conducatorului auto, caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice".