Caruta spulberata de o masina, la Horodnic de Jos. Trafic blocat FOTO

Accident rutier, la Horodnic de Jos, traficul rutier fiind blocat zeci de minute in urma impactului intre o caruta si un autoturism. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2H Radauti - Vicovu de Jos, a avut loc vineri, in jurul orei 07.05, o coliziune intre un autoturism si o caruta. Traficul rutier a fost intrerupt pe ambele sensuri. In urma impactului, carutasul, care era singur in atelajul hipo, a fost ranit si a avut nevoie de ingrijiri medicale. Starea acestuia nu este insa grava desi caruta a fost spulberata in urma impactului violent.