Carutas ranit dupa ce a intrat in fata unei masini, la Balaceana

Carutas ranit dupa ce a intrat in fata unei masini. Duminica seara, in jurul orei 19.00, un barbat de 65 de ani din comuna Balaceana, se deplasa pe DJ 178, din localitatea de domiciliu, in spatele unui atelaj hipo langa o vitica care era legata in partea din spate a carutei. La un moment dat, animalul a sarit catre carutas, acesta s-a speriat, intrand in zona benzii de circulatie a sensului de deplasare Balaceana-Ilisesti. Acolo, barbatul a fost acrosat cu partea stanga de autoturismul marca Opel Vectra, condus de o femeie de 56 de ani, din municipiul Suceava. In urma accidentului carutasul a fost ranit. La fata locului a ajuns un echipaj care l-a transportat la Spitalul Judetean Suceava unde barbatul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio-facial, plaga contuza vertex si contuzie toraco-abdominala. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.