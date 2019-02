Casa afaceristului Stefan Mandachi, sparta de hoti pe cand tanarul era in strainatate

Continua spargerile de locuinte in zona Sucevei, politistii fiind practic depasiti de situatie in ciuda faptului ca in unele medii se cunoaste deja identitatea celor care dau spargere dupa spargere insa nu ar fi dovezi impotriva lor. De aceasta data casa omului de afaceri Stefan Mandachi a fost sparta, in timp ce tanarul era plecat in strainatate. Saptamana trecuta Stefan Mandachi a fost plecat in Spania iar cand s-a intors si-a gasit casa din Sfantu Ilie sparta. Conform purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, care a uitat si de aceasta data sa mediatizeze spargerea (pe buletinul de presa de la politie aparand in mod frecvent tot felul de gainarii si batrane care fura conserve sau tineri care iau de prin magazine sticle de bautura, dar niciodata spargeri de acest gen) hotii au furat mai multe bijuterii, ceasuri de valoare si parfumuri. Epureanu a declarat ca a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, cercetarile fiind continuate pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului. Se tot fac cercetari si tot s-au adunat dosare pe la Politie, sunt afaceristi filati care se tem pentru viata lor si a copiilor lor, dar banda de hoti nu pare a fi impresionata de politisti. De ce oare?!