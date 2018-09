Casa cuprinsa de flacari din cauza cosului de fum, la Volovat

Casa unei femei de 84 de ani, din comuna Volovat, a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit de la cosul de fum. Duminica, in jurul orei 17.00, batrana a aprins focul in soba pentru a gati. La un moment dat, aceasta a iesit din locuinta si s-a deplasat in gradina, iar la scurt timp a observat cum iese fum din acoperisul locuintei, moment in care s-a speriat si a anuntat un vecin, care a apelat SNUAU 112 si a solicitat interventia pompierilor. In momentul sosirii echipajelor la locul interventiei ardea cu flacara deschisa acoperisul locuintei construit din lemn si tabla. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o ora si jumatate si a ars acoperisul locuintei pe o suprafata de aproximativ 16 metri patrati.Valoarea pagubelor a fost estimata la suma de aproximativ 5.000 lei.Cauza probabila de producere a incendiului a fost stabilita de pompieri ca fiind efectul termic produs de cosul de fum amplasat sau curatat necorespunzator.