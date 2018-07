Casa de vacanta a unui padurar din Vama a fost incendiata. Autorii au fost arestati preventiv FOTO

Este vorba despre doi indivizi de 19 si 55 de ani, din Vama.Acestia au fost incarcerati in arestul I.P.J. Suceava

Casa de vacanta a unui padurar din Vama a fost incendiata. Politistii au reusit sa-i identifice pe autori, fiind vorba de doi indivizi de 19 si 55 de ani, din Vama. Cei doi au fost arestati preventiv pentru 30 de zile. Politistii au stabilit faptul ca, in seara zilei de 30 iunie, tanarul de 19 ani a achizitionat benzina de la o statie de alimentare cu carburant, dupa care, impreuna cu barbatul de 55 de ani s-au deplasat la cabana victimei, din satul Prisaca Dornei, comuna Vama, unde au spart geamul usii de acces si au aruncat benzina in interior, dupa care, au stropit peretii exteriori ai cabanei si au dat foc, imobilul arzand in totalitate pana la sosirea echipajelor de pompieri. Avand in vedere probatoriul administrat in cauza, Judecatoria Campulung Moldovenesc a emis mandate de perchezitie domiciliara pentru locuintele celor doi suspecti si a unui alt barbat in calitate de martor. Astfel, dupa efectuarea perchezitiilor domiciliare, cei trei barbati au fost condusi la sediul politiei pentru audieri, dupa care, cei doi suspecti de 19 si 55 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infractiunii de "distrugere prin incendiere", iar sambata au fost prezentati Judecatoriei Campulung Moldovenesc, care a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile. Cei doi suspecti au fost incarcerati in arestul I.P.J. Suceava.