Casa de vacanta distrusa de un incendiu, la Poiana Stampei

Incendiul a pornit de la un scurtcircuit.

O casa de vacanta din Poiana Stampei a fost distrusa de un incendiu, in noaptea de vineri spre sambata. Focul a fost observat de catre vecini, acestia solicitand interventia pompierilor. La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei si ai Punctului de Lucru Poiana Stampei cu doua autospeciale. La momentul interventiei, incendiul se manifesta la o magazie anexa lipita de cladire, interiorul si acoperisul imobilului. Casa de vacanta era construita din lemn, invelitoare din polistiren si lambriu de plastic, acoperita cu tabla. Magazia anexa era construita din scandura pe schelet din lemn. Casa de vacanta a fost distrusa in proportie de 90%, iar magazia a ars in totalitate. De asemenea, din imobil au fost distruse aparate electronice si electrocasnice precum si elemente de mobilier. Pompierii au stabilit ca incendiului a pornit de la "scurtcircuit electric". Pagubele au fost estimate la aproximativ 100.000 lei.