Casa distrusa de flacari, la Arbore, dupa ce proprietarul i-a dat foc. Barbatul a ajuns la spital GALERIE FOTO

Casa distrusa de flacari, la Arbore, dupa ce chiar proprietarul i-a dat foc. Militarii Garzii de Interventie Solca si ai Detasamentului de Pompieri Radauti, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta Arbore si Iaslovat, au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, cu patru autospeciale pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din comuna Arbore. La sosirea echipajelor, ardea generalizat casa de locuit, existand pericolul de propagare la anexele gospodaresti si la o locuinta invecinata. Au ars casa de locuit pe o suprafata de 110 metri patrati si bunurile din interior. Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, spun pompierii, in urma actiunii iresponsabile a proprietarului (autoincendiere). Dupa ce a dat foc la casa, acesta a suferit un atac de panica si s-a intoxicat cu fum. Barbatul a fost in final preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Suceava, sosit la fata locului si transportat la spital. Barbatul este cunoscut cu afectiuni psihice. Incendiul a fost lichidat de pompieri dupa trei ore, si au fost salvat anexele gospodaresti si locuinta invecinata.