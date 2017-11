Casa mistuita de flacari, la Gura Humorului

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului sau scanteilor provenite din soba cu acumulare de caldura, amplasata necorespunzator fata de materialele combustibile.

Casa mistuita de flacari in orasul Gura Humorului, in noaptea de marti spre miercuri. Pompierii militari ai Garzii de Interventie Gura Humorului au intervenit cu doua autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, ardea casa de locuit, construita din lemn, cu invelitoare din dranita, cu pericol de propagare la o constructie anexa si la o gospodarie invecinata. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ trei ore. Casa a ars in intregime, pe o suprafata de aproximativ 150 mp. Au mai ars circa doi metri cubi lemn de foc, un metru cub de dranita si sase metri liniari dintr-un gard de lemn.Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului sau scanteilor provenite din soba cu acumulare de caldura, amplasata necorespunzator fata de materialele combustibile. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat anexa gospodareasca si locuinta invecinata.