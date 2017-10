Casa mistuita de flacari la Vatra Dornei. Accesul pompierilor in zona a fost interzis FOTO

La fata locului a fost solicitata si interventia echipajelor de politie si jandarmerie.

Casa mistuita de flacari la Vatra Dornei, joi noapte,sub ochii pompierilor, care nu au fost lasati de localnici sa intervina pentru stingerea flacarilor. Oamenii au spus ca se ocupa ei de stingerea focului, cu o motopompa. Pompierii au ramas in zona pentru a se asigura ca situatia nu scapa de sub control si ca nu este nimeni ranit. Militarii Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei au fost cei care au ajuns la fata locului. "La sosirea echipajului, ardea o casa de locuit, iar niste cetateni au iesit in intampinarea pompierilor spunandu-le ca nu au nevoie de interventia lor, deoarece actionau cu o motopompa proprie, alimentata dintr-un helesteu, si nu au permis accesul militarilor pe proprietate.Salvatorii au supravegheat, de la limita proprietatii, pentru ca incendiul sa nu se propage la vecinatati", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava. La fata locului a fost solicitata si interventia echipajelor de politie si jandarmerie. Dupa ce locuinta construita din busteni rotunzi(pe trei nivele, parter, etaj si mansarda) a ars in totalitate, proprietarul a solicitat interventia pompierilor pentru a stinge jarul ramas, pentru a nu fi purtat de vant. Dupa lichidarea ultimelor focare, pompierii au intocmit documentele de interventie. "Ulterior, institutia noastra a demarat procedura de informare a organelor abilitate privind acest aspect", a completat Alin Galeata. Locuinta si bunurile din interior au ars in totalitate, pe o suprafata de aproximativ 100 mp. Cauza probabila a izbucnirii flacarilor a fost jarul cazut din sistemul de incalzire al locuintei(soba cu acumulare de caldura), pagubele fiind estimate la circa 150.000 lei. Din primele verificari s-a stabilit ca imobilul nu era asigurat.