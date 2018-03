Casa prabusita in Gura Humorului. O femeie a ramas blocata in locuinta dupa ce un perete si acoperisul s-au daramat FOTO

O femeie a ramas blocata in casa dupa ce un perete si acoperisul s-au daramat. Miercuri dimineata, in jurul orei 8:00, fiica acesteia a anuntat la 112 faptul ca un perete si o portiune din acoperisul locuintei, din orasul Gura Humorului, s-au prabusit, iar in interiorul casei se afla mama ei. Femeia de 68 de ani a ramas blocata in interior, aflandu-se in imposibilitatea sa se autoevacueze. Singura cale de acces din locuinta era blocata.Pompierii militari ai Garzii de Interventie Gura Humorului s-au deplasat la fata locului, unde era o cladire cu locuinte sociale, ce apartine autoritatilor locale. Peretele si portiunea de acoperis din fata uneia dintre locuinte erau daramate, iar accesul de intrare/iesire era blocat. Salvatorii au indepartat materialele de constructie rezultate in urma prabusirii si au evacuat femeia. Pompierii paramedici au monitorizat-o, si din fericire aceasta nu a fost ranita si era intr-o stare buna, stabila, refuzand transportul la spital.