Casa si anexe mistuite de flacari, la Rasca. Incendiul a pornit de la resturi vegetale lasate aprinse GALERIE FOTO

Incendiu devastator intr-o gospodarie din Rasca, luni dupa amiaza. Incendiul a pornit de la un foc deschis si apoi s-a extins la toata gospodaria: casa de locuit, bucatarie de vara, depozit de furaje si adapost de animale. Zeci de pompieri de la ISU Suceava dar si voluntari au intervenit in forta cu 6 autospeciale cu apa si spuma, ore intregi. Au ars casa batraneasca si anexele, tone de fan si mai multe bunuri. De asemenea, in incendiu a pierit un porc. Pompierii spun ca flacarile s-au propagat de la un foc lasat nesupraveheat in spatii deschise. Un vecin a incendiat resturi vegetale pentru a face curat pe terenul care ii apartinea. Vantul puternic a favorizat extinderea rapida a flacarilor. Pompierii au reusit sa stinga incendiul chiar inainte ca focul sa cuprinda o alta casa de locuit din aceeasi gospodarie. Din fericire, nu s-au inregistrat victime omenesti.