Casa unui afacerist sucevean a fost sparta de hoti

Hotii au plecat cu bijuterii si cu un autoturism marca BMW X3. Politistii fac cercetari pentru identificarea acestora.

Locuinta patronului de la Stefi Tex a fost sparta. Hotii au plecat cu bijuterii din locuinta si din curte au furat un autoturism marca BMW X3. Proprietarii locuintei au plecat in Austria duminica dimineata, in jurul orei 06,00, iar luni, in jurul orei 09.00, menajera a constatat ca persoane necunoscute au patruns in locuinta prin fortarea ferestrei, situate la parter si din interior au furat mai multe bunuri si bijuterii si un autoturism marca BMW X3, de culoare maro. Imediat au fost anuntati politistii. Oamenii legii fac cercetari pentru identificarea autorilor.