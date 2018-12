Casa unui humorean aflat la munca in strainatate, incendiata de persoane necunoscute care s-au adapostit in ea

Casa unui humorean plecat la munca in strainatate, in flacari, dupa ce persoane necunoscute au facut foc in ea. Cel mai probabil, este vorba despre persoane fara adapost care s-au aciuat in zona respectiva si au intrat in casa prin efractie. Incendiul a avut loc sambata dimineata, in jurul orei 04.30, la o locuinta din orasul Gura Humorului. La fata locului au intervenit pentru lichidarea incendiului cu trei autospeciale pompierii militari ai Garzii de Interventie Gura Humorului. La sosirea echipajelor, flacarile se manifestau la casa de locuit (P+M), cu pericol de propagare la anexele gospodaresti. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ sase ore si au ars casa de locuit pe 130 mp, obiecte de mobilier, aparate electrocasnice, articole de imbricaminte si alte bunuri. S-au degradat peretii interiori si exteriori ai constructiei.Incendiul a izbucnit din dormitorul locuintei, cel mai probabil, din cauza unui foc deschis in spatii inchise.Politistii au stabilit ca locuinta apartine unui barbat de 35 de ani, care este plecat cu familia in Germania de aproximativ trei luni de zile.In urma investigatiilor efectuate in randul vecinilor a rezultat ca initial incendiul se manifesta intr-o camera de la parter si s-a extins la restul locuintei. Potrivit politistilor, o persoana necunoscuta ar fi patruns in locuinta, fie pentru a sustrage bunuri, fie pentru a se adaposti peste noapte si a provocat incendiul. In cauza a fost intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii distrugere din culpa. Politistii ii cauta pe cei care au pus focul.