Cascadorii cu masina, la Vicovu de Jos. Un tanar a zburat cu masina de pe un pod pentru a ramane suspendat de altul FOTO

Accident spectaculos in localitatea Vicovu de Jos, unde un tanar de 23 de ani a facut cascadorii cu masina pe fondul vitezei. Soferul a scapat de sub control masina de lux pe care o conducea, care a zburat efectiv de pe un pod rutier, a plonjat pe o cale ferata dezafectata iar apoi a aterizat cu botul intr-un parau, ramanand suspendata de podul CFR. Tanarul a iesit cu greu din vehicul si culmea, a scapat doar cu leziuni minore. La momentul accidentului el se afla singur in vehicul. Politistii l-au amendat pe acesta pentru nerespectarea regimului de viteza iar acum tanarul trebuie sa gaseasca o varianta pentru a ridica autoturismul ramas intre cele doua poduri.