Cascadorii pe sosea, la Cajvana. Un pieton a fost ranit si doua masini avariate dupa ce doi tineri s-au urcat bauti la volan

Cascadorii pe sosea, la Cajvana. O persoana a fost ranita si doua masini avariate dupa ce doi tineri s-au urcat bauti la volan. Mai mult, unul dintre tineri nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto. In timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DC 43, din orasul Cajvana, pe fondul vitezei neadaptate si a lipsei de experienta in conducere, un localnic de 21 de ani a pierdut controlul directiei de mers, a lovit podetul unui imobil, dupa care, a patruns pe sensul opus si a lovit stalpul portii de acces al unui alt imobil, revenind pe carosabil. Ulterior, in timp ce conducatorul auto si un barbat de 59 de ani, ce locuieste in zona producerii evenimentului se aflau pe partea carosabila, un tanar de 25 de ani, din aceeasi localitate, care conducea autoturismul din sens opus, a acrosat vehiculul tamponat, iar din impact, acesta l-a lovit pe localnicul de 59 de ani. Dupa producerea accidentului, conducatorul auto de 21 de ani a parasit locul faptei, fiind identificat ulterior de politisti la domiciliu.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul de 21 de ani nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,28 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul tanarului de 21 de ani si de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul celui de 25 de ani, dupa care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal, tanarul de 21 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de o persoana care nu poseda permis de conducere" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei", iar tanarul de 25 de ani, sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.