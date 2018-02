Castiga un recital Laura Olteanu la cel mai mare targ de nunti din Suceava, weekend-ul acesta la Shopping City!

Viitorii miri sunt asteptati in perioada 09 - 11 februarie la Shopping City Suceava, la a IV-a editie a Targului de Nunti - Trend Mariaj!

Toti cei care se pregatesc de nunta au sansa de a interactiona direct cu wedding planneri renumiti si de a gasi toate serviciile necesare pentru ziua cea mare. La targ pot gasi, intr-un singur loc atat servicii care vor completa armonios nunta si idei de la cei mai buni profesionisti din domeniu, dar si premii valoroase pentru nunta: moment muzical Laura Olteanu, pachet complet valsul mirilor Alpha Dance, sedinte foto save the date, torturi, buchete de mireasa sau pachete de infrumusetare pentru miri.

Daca sunteti in cautarea rochiei de mireasa la targ veti gasi zeci de modele de rochii din colectiile 2018 la standurile Bride2be Boutique, Mariage a Paris si White Art. Fie ca visezi la o rochie de tip sirena, printesa, de bal sau A-line, iti doresti sa fie cu trena lunga sau mai scurta, cu design deosebit ori cu simpla din danela, rochia visurilor tale o poti gasi la Trend Mariaj.

Tot aici, mirii isi vor putea alege costumul de ceremonie, de la clasic pana la modern sau (Camiceria Italiana, Dovani, Ghio s Collection), asa incat fiecare sa isi gaseasca tinuta perfecta. De altfel, nelipsite vor fi si celelalte elemente esentiale pentru o nunta unica: torturi, prajituri si candy baruri (Delicatese Larisa, Bujor, Belpan, Cofetaria Chocolate, Mopan, Jic Real Food), decoratiuni si aranjamente florale (Floral Design, Floraria Mi Alma, Design Art, Gala Design, Carmen Events, Crystal Mariage, Michele Events), inele de logodna si verighete din aur alb sau galben la standurile Stil Biju, Atlantis Gold si Sabrini, servicii foto (Ionut Giuseppe Fotograf, Floricel Adrian Photographer, Foto Emotii, Bucovina Media, Cornel Spoiala Photographer, Simply Mind Studio, DB Advisory, Onesim Florin Fotograf) sau servicii video (Paul Videograf, Razvan Gavrilut Videographer, 25 wedding foto-video, Mavi Studio foto – video, StudioSuceava, Aspect Studio), cabine foto(Fabrica de zambete, Foto Emotii, Cutiuta cu Amintiri, Selfie Mirror), invitaţii personalizate si marturii(Indigo Cards Cluj, Invitatie de Nunta Transilvania, Gennete), servicii de make-up and hairstyle pentru miri (Hairstudio Barbershop by Dizzy), dar si sonorizare (Party Show Entertainment), DJ, artisti si formatii, gheata carbonica, (Mavi Studio, Dj Dan, Formaţia Univers Suceava) valsul mirilor(Alpha Dance) sau locatii de nunta(Palatul Alexander) si destinatii atractive pentru luna de miere(Life Tour). Expozantii s-au pregatit si cu reduceri atractive pentru toti cei care vor semna contracte pe perioada targului.



Tombola cu premii valoroase pentru vizitatori - moment muzica Laura Olteanu, pachet complet valsul mirilor si multe alte servicii de nunta!



Daca vii la Shopping City in weekend si te inscrii la tombola ai sansa sa castigi o multime de premii valoroase puse in joc de participantii la targul de nunti, constand in servicii si produse dedicate celui mai important eveniment din viata unui cuplu: NUNTA. Astfel, viitorii miri pot castiga marele premiu: un moment musical oferit de Laura Olteanu, pachet complet cursuri valsul mirilor - Alpha Dance, un tort de mireasa(10 kg) oferit de Cofetaria Chocolate, buchet de mireasa - Design Art, Sedinta foto logodna - Ionut Giuseppe Fotograf, Voucher 50% reducere servicii video - Studio Suceava, 2 torturi onomastica - Delicatese Larisa, buchet de mireasa (250 lei) - Floraria Mi Alma, sedinta foto Save the date - DB Advisory , tort aniversar - Cofetaria Belpan, set pahare de miri - Crystal Mariage, sedinta foto cuplu - 25 wedding.ro plus decor JJE Events, gheata carbonica valsul mirilor - Mavi Studio, sedinta foto save the date -, pachet complet mire (tuns, aranjat par si barba,manichiura) - Hairstudio Barbershop by Dizzy, Voucher 50% reducere la papetarie completa - Genette.

In plus, vineri la deschidere, matinalii Viva Fm, Calin si Ada, vor transmite live de la Targul de Nunti Trend Mariaj, ce se poarta, ce este nou si care sunt cele mai in voga servicii pentru nunta.

Se anunta o editie plina de surprize si noutati, detalii pe pagina de facebook Trend Mariaj!