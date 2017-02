Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere.

Cauciucul unei masini taiat in parcarea unui supermarket din municipiul Suceava. Un barbat in varsta de 35 de ani si-a parcat sambata, in jurul orei 21.30, autoturismul marca Opel Vectra in parcarea supermarketului Kaufland, in zona in care de regula parcheaza taxiurile. In jurul orei 23.00, cand a revenit la autoturism, a observat ca una din anvelope era dezumflata. Barbatul a lasat masina in parcare si a revenit duminica cu un compresor. Ulterior, s-a deplasat la o vulcanizare iar angajatii de acolo i-au spus ca anvelopa prezenta o intepatura produsa cu un obiect intepator. Barbatul a anuntat imediat politistii. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere.