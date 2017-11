Cautari cu jandarmi, politisti si pompieri dupa o batrana disparuta. In timp ce era cautata, femeia se afla internata la Psihiatrie

Batrana a fost preluata de personalul medico sanitar de pe ambulanta din localitatea Sendriceni, judetul Botosani. La internarea acesteia, desi ea a furnizat verbal informatii despre datele de stare civila, personalul medical a sesizat si politistii din cadrul Politiei Municipiului Dorohoi despre prezenta persoanei la unitatea spitaliceasca. Batrana nu prezinta urmele vreunei marci traumatice.

Situatie hilara in localitatea Zoristea. Zeci de localnici, politisti, jandarmi si angajati ai ISU Suceava s-au mobilizat si au efectuat cautari luni seara si marti dimineata pentru a gasi o persoana care de fapt era internata la Spitalul de Psihiatrie Dorohoi. Este vorba despre o femeie de 84 de ani, data disparuta de familie. Echipele de cautare au rascolit padurile din zona pentru ca la un moment dat, dupa ore de cautari, sa fie informati telefonic de medici de la spitalului din Dorohoi ca femeia este internata acolo. La unitatea sanitara respectiva s-a deplasat un echipaj de politie, agentii fiind insotiti de membrii familiei persoanei disparute, identificand-o pe aceasta. Femeia a fost internata in unitatea spitaliceasca pe 6 noiembrie, fiind adusa de un echipaj de Ambulanta, ca urmare a unui apel primit prin numarul de urgenta 112 de la o persoana a carei identitate nu a putut fi stabilita pana in prezent. Batrana a fost preluata de personalul medico sanitar de pe ambulanta din localitatea Sendriceni, judetul Botosani. La internarea acesteia, desi ea a furnizat verbal informatii despre datele de stare civila, personalul medical a sesizat si politistii din cadrul Politiei Municipiului Dorohoi despre prezenta persoanei la unitatea spitaliceasca. Batrana nu prezinta urmele vreunei marci traumatice. Din cauza starii de convalescenta si a tratamentului medicamentos administrat, precum si a bolii de care sufera, politistii nu au putut obtine date de la persoana in cauza cu privire la motivul plecarii de la domiciliu. IPJ Suceava a dispus imediat revocarea cautarilor.