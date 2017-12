Cautari sistate in cazul celui de al treilea alpinist disparut pe Calimani, zona a fost izolata pentru ca este periculoasa

Autoritatile spun ca stratul de zapada este mare si se pot produce noi avalanse. Este foarte putin probabil insa ca plutonierul major Pandelea Liviu Sorin sa mai fie gasit in viata.

Cautarile in cazul celui de al treilea alpinist prins de avalansa vineri seara, militarul Pandelea Liviu Sorin, de la ISU Suceava, au fost sistate in week-end. In zona a nins abundent, stratul de zapada este consistent si exista pericolul producerii unei noi avalanse. Asa ca sambata dimineata s-a luat decizia suspendarii cautarilor. Mai mult, duminica zona a fost izolata, accesul fiind interzis. Directorul Serviciului Salvamont Vatra Dornei, Petru Ariciuc, ne-a declarat ca sunt persoane care s-au oferit sa porneasca in cautarea de 40 de ani, cel care pana acum nu a fost gasit. Petruț Ariciuc face un apel catre acestia sa nu se aventureze in zona, fiind foarte periculos. De luni situatia va fi monitorizata de patrule speciale de salvamontisti si jandarmi montani si doar atunci cand timpul va permite se vor relua cautarile. Reaminitm ca trei persoane, doi bărbați și o femeie, au fost prinse, vineri seara, de o avalansa in Muntii Calimani, la Gura Haitii. Este vorba despre doi pompieri si o alpinista care incercau sa arboreze pe munte steagul Romaniei, de Ziua Nationala. Cei trei se aflau intr-o actiune umanitara, pentru a strange fonduri destinate tratamentului unui copil bolnav, fiul unui cadru al ISU Suceava. Ei au fost cautati vineri seara si noapte cu forte impresionate, cu caini de urma si cu senilate, fiind dizlocate in zona zeci de cadre ale MAI si salvamontisti. Salvatorii au reusit sa gaseasca in viata una dintre persoanele cautate,plutonierul major Lucian Dragan, de 36 de ani, din Dorna Arini, cel care a sunat la 112 si a cerut ajutor. Acesta era constient si cooperant si a fost transportat in stare stabila la Spitalul Judetean Suceava. Dupa cateva ore a fost gasita o a doua persoana, femeia prinsa de avalansa. Din nefericire tanara, pe nume Nathy Josse,in varsta de 30 de ani, nu a mai putut fi salvata, cadrele medicale constatand decesul dupa o ora in care au facut manevre de resuscitare. Iubitul tinerei este disparut fara urma si e foarte putin probabil ca plutonierul major Pandelea Liviu Sorin sa mai fie gasit in viata.