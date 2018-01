Cautarile alpinistului prins de avalansa din muntii Calimani au fost reluate FOTO

In cursul zilei de marti cautarile vor fi reluate.

Cautarile alpinistului prins de avalansa din muntii Calimani, de 1 decembrie, au fost reluate. In cursul zilei de luni, la actiune au participat echipe salvamont din Vatra Dornei, Suceava, Mures, Neamt, Sibiu, si Bistrita Nasaud, in total 28 de salvamontisti. De asemenea, la fata locului au fost prezenti si aproximativ 20 de voluntari din Vatra Dornei, colegi si prieteni ai lui Sorin Pandelea(pompieri si vanatori de munte). "Temperaturile au fost destul de scazute, temperatura resimtita fiind de aproximativ - 26 C. S-a lucrat foarte mult, dar din pacate fara rezultatul dorit. S-a gasit doar un schiu al lui Nathy Josse. Cu totii dorim sa-l aducem pe Sorin acasa!", a precizat Petru Ariciuc, seful Salvamont Vatra Dornei. In cursul zilei de marti cautarile vor fi reluate.