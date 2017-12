Cautarile alpinistului prins de avalansa vor fi reluate vineri cu efective sporite

Se vor folosi caini specializati pentru avalansa, autosenilate din dotarea ISU si kituri adecvate. La actiune vor participa zeci de salvamontisti din toata tara.

Cautarile in cazul celei de-a treia victime a avalansei din Muntii Calimani, din 1 decembrie, vor fi reluate vineri, 8 decembrie, daca vremea o va permite. Anuntul a fost facut de reprezentantii Salvamont, la o intalnire desfasurata la Primaria Vatra Dornei, la solicitarea prefectului judetului Suceava, Mirela Adomnicai.

La intalnire au mai participat vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Nita, primarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Bonches, seful Inspectoratului ISU Suceava, general de brigada Ion Burlui, seful Inspectoratului de Jandarmi Suceava, Mihai Lungu, seful Serviciului Salvamont din CJ, Raia Voicu, directorul Salvamont Vatra Dornei, Petru Ariciuc, directorul Directiei Silvice Suceava, Sorin Ciobanu, si comandantul Batalionului 17 Vanatori de Munte Vatra Dornei, Cristian Arsene.Potrivit Salvamont Vatra Dornei, conform procedurii, cea de-a doua actiune de cautare va fi coordonata de Raia Voicu, va avea loc doar in conditii meteo favorabile si numai dupa verificarea stratului de zapada din zona, intrucat sunt peste 50% sanse de producere a unei noi avalanse. Va fi o actiune de nivel national, cu participarea a 60 de salvamontisti din toata tara, organizati pe serii de cautare, si a jandarmilor de la IJS. ISU va acorda suport pe tot parcursul actiunii si va avea un reprezentant in zona cu care se va tine legatura permanent pentru stabilirea detaliilor de cautare. Se vor folosi caini specializati pentru avalansa, autosenilate din dotarea ISU, kituri adecvate. In cadrul intalnirii de marti s-a prezentat si o informare cu privire la modul de desfasurare a cautarii, din 1 decembrie, si a cauzelor producerii accidentului. Reprezentantii Salvamont au precizat ca Muntii Calimani formeaza o zona greu accesibila si nu este un traseu recomandat turistilor, din motive de siguranta. Cele trei persoane care au urcat pe munte activau ca voluntari de 10 ani si erau bine pregatiti, dar au mers pe un traseu mai scurt, altul decat cel stabilit.