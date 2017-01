Caz socant in municipiul Suceava. Un nou nascut a fost gasit aruncat intr-o punga de plastic

Trupul fara viata al micutului a fost gasit intr-o punga, in cartierul Burdujeni, in zona garii. Politistii fac cercetari in acest caz si asteapta efectuarea necropsiei pentru a stabili daca acesta a fost nascut viu si ulterior a murit sau daca a fost nascut mort.

Caz socant in municipiul Suceava. Un nou nascut a fost gasit pe strada, intr-o punga de plastic. Descoperirea macabra a fost facuta sambata, in jurul orei orei 22.30, in cartierul Burdujeni. Trupul neinsufletit al fatului a fost gasit de un om al strazii, in apropierea Policlinicii CFR. Acesta a vazut,in trecere, cum caini trageau de o punga si cand s-a uitat mai bine si-a dat seama ca este un copilas. Barbatul a chemat in ajutor un localnic din zona, care a alungat animalele si apoi a sunat la 112. Cainii au sfartecat trupul inghetat al micutului, spun martorii. La fata locului au ajuns politistii. Oamenii legii au dispus efectuarea unei necropsii pentru a se stabili cauza exacta a decesului. De asemenea, acestia fac cercetari pentru identificarea mamei. Urmeaza ca medicul legist sa stabileasca varsta fatului, dar si daca acesta s-a nascut viu. Cercetarile in acest caz au fost preluate de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava. Localnicii din zona sustin ca fatul, in momentul in care a fost gasit, era inghetat si ca probabil acesta a fost abandonat acolo in urma cu mai multe zile.